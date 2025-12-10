PlayStation 6 получит PSSR2 и режим низкого энергопотребления

Автор YouTube-канала Moore’s Law Is Dead сообщил о свежих деталях, полученных непосредственно от разработчиков после того, как они изучили письма и техническую документацию от Sony.

Согласно этой информации, японский производитель ускорил работу над режимом энергосбережения для PlayStation 5. Предполагается, что эта функция создаётся с прицелом на предстоящую портативную консоль PlayStation 6, чтобы обеспечить ей широкую поддержку игр с PS5 сразу после релиза. Оптимизированные проекты будут работать с частотой 60 FPS, но с уменьшенным разрешением изображения.

Кроме того, Sony подготавливает PSSR2 – значительное обновление технологии повышения разрешения. Разработчикам предоставлены новые инструменты для выявления и устранения дефектов, возникающих в текущих играх. Обновлённый алгоритм требует меньше данных, экономит память, работает быстрее и заметно улучшает визуальное качество. Для внедрения потребуется выпуск обновлений для игр. Запуск PSSR2 запланирован на начало следующего года для PS5 Pro и будет продолжать развиваться в PS6.

Moore’s Law Is Dead также озвучил прогнозы относительно ценовой политики будущих консолей. Базовая версия PS6 без оптического привода может стоить около $650, а портативная – $499. В перспективе компания рассматривает возможность выпуска бюджетной версии портативной консоли за $299, использующей компоненты, не прошедшие финальную проверку качества, но обеспечивающие стабильность работы.

Что касается PS6 Pro, уверенности в её появлении пока нет. Sony планирует выпустить обновлённую модель только при наличии реального спроса, и, вероятнее всего, это произойдёт после 2030 года.