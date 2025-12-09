Как найти и приручить наутилусов в Minecraft: гайд

Обновление Mounts of Mayhem добавило в Minecraft много нового, и одно из новшеств — наутилус; большой моллюск, который может стать подводным «скакуном» игрока. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти наутилусов и как приручить их.

© Microsoft

Как найти наутилуса

Наутилусы обитают во всех морских биомах Minecraft, включая замерзшие и теплые, благодаря чему найти их не так уж и сложно. Но здесь стоит учитывать, что они водятся лишь на глубине ниже 38 блоков. Наутилусы обычно плавают группами по два или три, поэтому отыскав одного вы, скорее всего, сможете приручить нескольких.

Как и со всеми подводными мобами в Minecraft, нет никакого способа гарантировать, что вы быстро найдете наутилуса — на поиски, возможно, предстоит потратить некоторое время. Зелья подводного дыхания помогут в этом деле, иначе вам придется регулярно всплывать на поверхность за воздухом, тем самым рискуя упустить моба.

Как приручить наутилуса

Для приручения понадобится иглобрюх или ведро иглобрюха. Если вы играете на издании Bedrock, то имейте в виду, что там иглобрюхов нет в воде рядом с джунглями. Рыбачьте в любом другом месте, и, рано или поздно, поймаете их. Есть смысл поймать побольше, потому что они также нужны для зелий подводного дыхания.

Кошек и волков иногда нужно покормить больше одного раза, чтобы они стали ручными — та же самая ситуация и с наутилусом. Но, приручив его, вы сможете надеть на него седло и пользоваться им как средством подводного перемещения. К тому же, всадник верхом на наутилусе получает временный эффект, который останавливает расход кислорода, пока вы плывете. Но он не бесконечен — в какой-то момент все равно придется всплыть за воздухом.

Наутилусов можно разводить, используя любой вид рыбы или ведро с рыбой; она же лечит наутилуса, если тот получил урон. Для того, чтобы вырастить из детеныша наутилуса взрослого моллюска, ему нужно скормить 10 рыб — он автоматически будет прирученным. Помимо этого, наутилуса нельзя вытащить из воды: пришло время строить рядом с базой водный док или стильную пристань.