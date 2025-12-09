SMP Esports привезет на «Игромир» симрейсинг, турниры и шоу-матчи

На «Игромире 2025» откроется расширенная зона SMP Esports — одна из самых технологичных площадок выставки.

© Чемпионат.com

Гостям представят профессиональные гоночные симуляторы, мобильную гоночную зону в рамках Российской Гоночной Серии, быстрые турниры по Counter-Strike 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, а также интерактивные форматы по футболу и хоккею. Развлекательный блок дополнят зоны Mortal Kombat и «ИЛ-2 Штурмовик» и автомодельное двоеборье.

Одним из центральных событий станет шоу-матч по MLBB. Помимо соревнований, организаторы подготовили лекции и демонстрации, посвящённые тому, как технологии реального автоспорта используются в играх и симрейсинге. Ожидаются также мастер-классы и презентации оборудования — от эстетики кокпитов до прикладных решений для разработчиков.

Площадка ориентирована как на разработчиков, продюсеров, художников и саунд-дизайнеров, так и на киберспортсменов, гильдии, бренды, агентства, инвесторов и издателей.

Посещение пользовательских зон осуществляется по билетам. SMP Esports напоминает, что финальное расписание появится за три дня до старта выставки.