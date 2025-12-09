«Хотелось сделать что-то уникальное»: геймер сыграл в Diablo 2 в Антарктиде

Пользователь Reddit под ником Updawg поделился своим игровым достижением. Геймер заявил, что стал первым человеком в мире, кто сыграл в культовую Diablo 2 в Антарктиде.

© Чемпионат.com

В качестве доказательства Updawg опубликовал фотографию запуска экшена на Android-консоли AYN Thor, напоминающую знаменитую Nintendo 3DS. Судя по всему, устройство не выключилось даже при сильном морозе — сейчас на континенте примерно -30 градусов по Цельсию.

Мне хотелось сделать что-то уникальное в таком красивом и непригодном для жизни месте.

Пользователи в комментариях отметили, что автор поста наверняка далеко не первый, кто сыграл в Diablo 2 в Антарктиде. На континенте проживают учёные из разных стран, которые вполне могли запустить культовый экшен от студии Blizzard за прошедшие 25 лет. Впрочем, Updawg может оказаться первым человеком, который сыграл в классику на портативной консоли AYN Thor, которую выпустили в августе.