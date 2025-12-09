Steam запретил релиз эротической игры BrownDust2 за неделю до ее выхода

Платформа Steam отменила выпуск ПК-версии мобильной игры Brown Dust 2 с эротическим контентом от корейской студии Neowiz, известной по Lies of P. Релиз был запланирован на 16 декабря, но за несколько дней до даты страница игры исчезла из магазина. Сообщение об этом появилось на сайте разработчиков.

Как указано в официальном заявлении Neowiz, после обсуждения с представителями Valve выяснилось, что игра не соответствует правилам платформы, и возникшую проблему нельзя решить в текущей версии проекта. После внутренних консультаций студия приняла решение отказаться от выхода в Steam, чтобы «сохранить общее направление и качество» продукта.

Несмотря на отмену релиза, Neowiz выполнит свои обязательства перед сообществом. Игроки, добавившие проект в вишлисты, получат обещанные награды за достижение отметки в 200 тысяч добавлений.

Сейчас разработчики рассматривают альтернативные платформы для распространения ПК-версии, но окончательный выбор еще не сделан.

