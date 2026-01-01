Самые неочевидные изобретения Microsoft

Портфолио Microsoft насчитывает бесчисленное множество продуктов, но компания, помимо всего прочего, также ответственна за ряд изобретений. Причем некоторые из них так популярны, что большинство людей и не знают, кто на самом деле их изобрел. Портал howtogeek.com рассказал о самых неочевидных изобретениях Microsoft.

Шрифт Comic Sans

Печально известный шрифт появился на свет в офисе Microsoft более 30 лет назад. В 1994-м графический дизайнер Винсент Коннар увидел раннюю версию Microsoft Bob и подумал, что шрифт, который использовал инструмент, был слишком серьезным для приложения, задуманного для первого знакомства с Windows 95.

Коннар хотел придумать игривый, яркий шрифт, которым говорил бы мультяшный ассистент Microsoft Bob — пес по имени Ровер. Дизайнер вдохновился диалоговыми облаками из комиксов, особенно теми, что использовались в «Хранителях» Алана Мура. Идею одобрили, исполнение было безупречным — но момент времени оказался неподходящим. Коннар закончил работу над Comic Sans слишком поздно для того, чтобы он стал частью Microsoft Bob, поэтому он впервые попал на глаза публике в Microsoft 3D Movie Maker. А позже — стал частью Windows 95.

Прошло 30 лет, но Comic Sans по-прежнему остается одним из самых противоречивых шрифтов. Если рассуждать объективно, то в нем нет ничего плохого, но его использование в серьезных контекстах, вроде формальных документов и деловой переписки, воспринимается как нарушение рабочего тона.

Планшеты с двойным тачскрином

Первый коммерческий планшет с двойным тачскрином, Acer Iconia 6120, поступил в продажу в 2011-м; Toshiba выпустила свой Libretto W100 годом ранее, но то устройство классифицировали как ноутбук. А вот Microsoft работала над собственным планшетом, Microsoft Courier, еще в 2009-м.

Проект был детищем Джея Алларда, поучаствовавшего в создании Xbox и Xbox Live. Согласно его видению, Microsoft Courier должен был стать планшетом для творческих людей, а два тачскрина позволили бы профессионалам быстро воплощать свои идеи — пальцами или с помощью стилуса. Courier работал на модифицированной версии Windows CE и, по задумке, дополнял возможности ПК на Windows. Но подобная затея не понравилась руководству Microsoft, особенно Биллу Гейтсу, считавшему, что планшет не вписывался в широкую экосистему Windows.

Помимо этого, Microsoft и так работала над версией Windows для тачскринов; она позже эволюционировала в Windows 8 и RT. Courier же не вошел в планы корпорации по развитию Windows 8, из-за чего проект отменили в середине 2010 года.

Моушен-контроллер без физического контроллера

Wii была громким хитом для Nintendo, и во многом благодаря интеграции моушен-управления во множество отличных игр. Логично, что другие компании на рынке консолей попытались повторить ее успех. У PlayStation была Move, а у Microsoft — Project Natal. Или, как его знают в народе, Kinect.

Хотя Sony не изобрела велосипед заново с релизом Move, Microsoft продвинула индустрию вперед с появлением Kinect. Камера позволяла управлять играми с помощью рук и тела человека, без какой-либо дополнительной периферии. Новинка привлекла более казуальную публику к Xbox 360, но, к сожалению, решение Microsoft включить Kinect в комплект Xbox One во многом повлияло на провал платформы.

Тем не менее, несмотря на то, что Microsoft прекратила производство Kinect почти 10 лет назад, камера по-прежнему остается достаточно продвинутым устройством, которое можно использовать для множества различных задач.

Голопортация

По словам самой Microsoft, голопортация — новый тип трехмерного захвата движений, которые позволяет реконструировать, сжимать и передавать высококачественные объемные модели людей в реальном времени. Причем для этого используются устройства Azure Kinect — чуть более продвинутая версия старого Kinect.

Другими словами, голопортация может заложить фундамент для коммуникаций в смешанной реальности, где конференцсвязь может использовать анимированные модели участников звонка, а не виртуальные аватары. Но пока технология находится на ранних стадиях разработки. К тому же, учитывая низкую популярность гарнитур смешанной реальности, вроде Microsoft HoloLens и Apple Vision Pro, голопортация вряд ли станет мейнстримной в обозримом будущем.

Современный skill-based матчмейкинг в играх

Да, Microsoft была той, кто впервые ввел алгоритм для матчмейкинга по навыку, специально разработанный по играм. А именно, TrueSkill, появившийся в Halo 3.

TrueSkill не похож на типичную систему рейтинга Эло — популярную методику ранжирования, рассчитывающую показатель навыка шахматистов. Не похож как минимум потому, что он рассчитывает навыки игроков гораздо быстрее, и хорошо работает в играх с участием более двух игроков. Помимо этого, Эло представляет навык в форме одного числа, тогда как TrueSkill использует два — средний навык игрока и степень неопределенности.