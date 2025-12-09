Цены на видеокарты могут упасть в 2026 году

Российские покупатели активно приобретают видеокарты, опасаясь дальнейшего роста цен. Как сообщили журналистам участники рынка, спрос значительно вырос из-за мировых тенденций увеличения стоимости цифровой продукции и ограничений, вызванных санкциями.

© Вечерняя Москва

Дополнительным фактором стала подготовка к введению технологического сбора с начала 2026 года. Несмотря на повышение спроса, дефицит видеокарт в России не предвидится, хотя цены продолжат расти, уверена кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

По ее мнению, высокий уровень цен временно обусловлен ажиотажем среди покупателей и действиями поставщиков, стремящихся воспользоваться ситуацией. Эксперт полагает, что по окончании периода повышенного спроса цены стабилизируются, либо появятся новые технологии, обеспечивающие снижение стоимости устройств.

— Дефицита не будет, а рост цен — да. Дефицит может быть спровоцирован как дополнительным спросом, так и дополнительно создаваемым ажиотажем со стороны поставщиков, дабы оправдать эту цену. Если для покупателя это слишком высокая цена, то можно переждать. Даже в связи с наступлением технологического сбора цена в 2026 году может быть меньше по истечении этого всплеска. Либо мы получим к концу 2026 года новые технологические решения, которые будут стоить дешевле, — заключила Литвиненко в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Средняя цена настольного компьютера в России снизилась на 16 процентов за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что спрос на видеокарты увеличился на 375 процентов, на материнские платы — на 263 процента, а на оперативную память — на 186 процентов.

Жители Москвы все чаще самостоятельно собирают и обновляют компьютеры вместо того, чтобы покупать готовые изделия. Столица традиционно лидирует в продажах комплектующих для ПК.