Ноутбучные RTX 3050 сравнили с 4050 и 5050 в играх

На YouTube-канале StealthGamer SG проверили производительность ноутбуков с RTX 3050, 4050 и 5050 в 1080р.

© Ferra.ru

Характеристики Lenovo LOQ 83GS003UIN: процессор Intel i5 12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4Ghz, оперативная память 16GB DDR5 4800Mhz Dual Channel, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, TGP 95W, дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Hz Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare, накопитель 512GB NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1TB), операционная система Windows 11.

ASUS TUF F16- FA607NUG-RL189WS оснащён процессором AMD Ryzen 7 7445HS | 6cores 12threads | up to 4.7Ghz, оперативной памятью 16GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, TGP 140W, экраном 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), 144Hz Refresh Rate, 300nits Brightness, Anti-glare display, накопителем 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционной системой Windows 11.

LENOVO LOQ 15- 83JG008NIN имеет процессор AMD Ryzen 7 250 | 8cores 16threads | up to 5.1Ghz, ОЗУ 24GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, TGP 100W, экран 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Hz Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare, накопитель 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционную систему Windows 11.

В Full HD всего запускалось 10 игр. Среди них God Of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Dying Light The Beast, Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Red Dead Redemption II, Marvel's Spiderman 2, Ghost of Tsushima, The Last of US II Remastered, Cyberpunk Phantom Libertу.

God Of War Ragnarok шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 39 к/с (3050), 49 к/с (4050) и 82 к/с (5050).

Horizon Forbidden West тестировалась на настройках графики Very High. В среднем удалось получить здесь 34 к/с (3050), 40 к/с (4050) и 59 к/с (5050).

Red Dead Redemption II запускалась с пресетом Flavor Quality. Средняя производительность здесь была на уровне 54 к/с (3050), 56 к/с (4050) и 68 к/с (5050).

В игре Marvel's Spiderman 2 с высоким пресетом удалось в среднем получить 35 к/с (3050), 47 к/с (4050) и 54 к/с (5050).

The Last of US II Remastered шла с графикой High. Средний FPS здесь равнялся 36 к/с (3050), 49 к/с (4050), 68 к/с (5050).

© StealthGamer SG

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

В целом разница по среднему FPS между RTX 3050 и 4050 составляла 22% (36 к/с и 44 к/с соответственно), между 3050 и 5050 - 69% (36 к/с и 61 к/с соответственно).