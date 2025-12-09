Lenovo выпустит первый игровой ноутбук с увеличивающимся экраном

Lenovo разрабатывает игровой ноутбук Legion Pro Rollable, оснащенный раздвижным OLED-экраном. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Новинка станет дальнейшим развитием концепции, представленной в начале 2025 года в ThinkBook Plus Gen 6 — первом ноутбуке компании с выдвижной панелью. Технические детали будущей новинки пока полностью не раскрываются. Ожидается, что в раскрытом состоянии устройство получит широкоформатный дисплей с соотношением сторон 21:9.

По данным журналистов, ноутбук войдет в линейку Legion, что указывает на позиционирование модели как полнофункционального игрового решения, а не экспериментального концепта.

Предполагается, что Lenovo Legion Pro Rollable будет оснащен процессором Intel Core Ultra, тогда как информации о возможной конфигурации на базе процессоров AMD нет. Модель используемой видеокарты не раскрывается.

Полноценная презентация устройства ожидается в рамках выставки CES 2026, которая пройдет в январе. Стоимость Lenovo Legion Pro Rollable не раскрывается, однако ThinkBook Plus Gen 6 с выдвижным экраном предлагался за $3499 (около 270,3 тыс. руб.).

