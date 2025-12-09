М.Видео назвала самые популярные ноутбуки осени у россиян — лидирует HUAWEI MateBook D 16
М.Видео подвела итоги продаж ноутбуков за осень и абсолютным фаворитом стал HUAWEI MateBook D 16.
Покупатели выбирали его за большой 16-дюймовый экран, хорошую автономность и удачное соотношение цены и возможностей. Спрос сместился в сторону моделей среднего сегмента и игровых ноутбуков.
В денежном выражении в топ вошли Asus TUF Gaming F17, MSI Katana 17, Acer Nitro V 15 и MacBook Air M-серии, сохранивший сильные позиции среди премиальных устройств. Высокий интерес также показали линейки Asus VivoBook и Tecno MegaBook.
В штуках картина почти совпала: лидирует MateBook D 16, за ним — доступные Tecno MegaBook K15, Asus VivoBook 15 и Asus VivoBook S 16. В десятку вошли и полноразмерные модели, и легкие варианты для учебы и работы, включая MateBook D 14 и Acer Aspire Lite.
Тренд сезона — рост спроса на универсальные ноутбуки 15–16 дюймов.