Intel Core Ultra 270K Plus засветился в бенчмарках

В сети появились результаты тестирования Intel Core Ultra 270K Plus — вероятно, одного из последних процессоров для сокета LGA-1851 перед переходом на новое поколение.

© Ferra.ru

Чип протестировали в Geekbench 6 и показатели оказались ожидаемо умеренными. Процессор получил конфигурацию 8 P-ядер и 16 E-ядер (всего 24), а максимальная частота в тесте поднималась до 5,5 ГГц, хотя номинальный буст указан в 5,4 ГГц.

Это делает модель слегка улучшенной версией Ultra 265K: по данным тестов, прирост составляет 5,6% в одноядерном режиме и 4,2% в многоядерном.

Тест проводился на материнской плате Gigabyte Z890 EAGLE с 64 ГБ DDR5-4800, то есть далеко не самой быстрой памятью — однако даже так процессор обошёл предшественника в пределах статистической нормы.

© VideoCardz.com

При этом Ultra 270K Plus — не революция. Архитектура Arrow Lake остаётся прежней, а основные изменения — чуть более высокие частоты и дополнительные E-ядра.

Инсайдеры отмечают, что рынок вряд ли получит заметный выигрыш от этой модели — производители плат уже переключаются на будущие платформы LGA-1954 и Nova Lake-S, где ожидаются более серьёзные изменения.