С дискретными видеокартами Windows дает больше fps, чем SteamOS

Ars Technica провела масштабное сравнение SteamOS и Windows 11 на полноценных видеокартах. Результаты оказались не в пользу Linux.

© Ferra.ru

Несмотря на оптимизацию Proton и хорошие показатели Steam Deck, на мощных ПК с dGPU Windows стабильно выдаёт более высокий fps.

Журналисты тестировали Radeon RX 7600, RX 7700 XT и флагманскую RX 7900 XT в ряде игр, включая Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Shadow of the Tomb Raider и Hitman 3.

В разрешениях 1080p и 1440p Windows почти всегда была быстрее — преимущество доходило до 10–25%, особенно в проектах с тяжёлой графикой.

© Ars Technica

© Ars Technica

© Ars Technica

SteamOS иногда показывала преимущество в CPU-ограниченных сценариях, но в целом драйверы Windows оказались лучше адаптированы для современных видеокарт AMD и NVIDIA.

Авторы подчёркивают: SteamOS остаётся отличной системой для портативных устройств, но как платформа для «настольного» гейминга ей пока сложно конкурировать с Windows по части производительности на дискретных GPU.