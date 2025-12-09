Американские производители игр зарегистрировали товарные знаки в России

Несколько американских производителей компьютерных игр зарегистрировали в России товарные знаки, среди них разработчики Call of Duty и Fallout. Об этом сообщают РИА Новости.

Заявки от компаний «Активижн Паблишинг, Инк.» и «ЗениМакс Медиа Инк» были поданы в октябре 2025 года, в декабре Роспатент принял решение об их регистрации.

Известно, что разработчики под данными товарными знаками планируют продавать не только загружаемые на компьютер игры, но и будет возможность играть онлайн.

Ранее Роскомнадзор России заблокировал популярную игру Roblox. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Блокировка вызвала массу жалоб жителей страны, которые они направили главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) России Екатерине Мизулиной.