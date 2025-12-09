В Steam стартовал Фестиваль спорта со скидками на сотни игр

8 декабря в Steam начался Фестиваль спорта. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на спортивную тематику с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале спорта в Steam

Rematch — 1049 рублей (- 25%)

Shredders — 339 рублей (- 34%)

Way of the Hunter — 512 рублей (- 60%)

Descenders — 114 рублей (- 75%)

Golf It! — 140 рублей (- 60%)

Descenders Next — 509 рублей (- 15%)

Football Life Simulator — 462 рубля (- 33%)

Beastieball — 381 рубль (- 15%)

Motorsport Manager — 239 рублей (- 80%).

Распродажа спортивных игр в Steam продлится до 15 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.