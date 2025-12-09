В Steam стартовал Фестиваль спорта со скидками на сотни игр
8 декабря в Steam начался Фестиваль спорта. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на спортивную тематику с большими скидками.
Интересные предложения на Фестивале спорта в Steam
- Rematch — 1049 рублей (- 25%)
- Shredders — 339 рублей (- 34%)
- Way of the Hunter — 512 рублей (- 60%)
- Descenders — 114 рублей (- 75%)
- Golf It! — 140 рублей (- 60%)
- Descenders Next — 509 рублей (- 15%)
- Football Life Simulator — 462 рубля (- 33%)
- Beastieball — 381 рубль (- 15%)
- Motorsport Manager — 239 рублей (- 80%).
Распродажа спортивных игр в Steam продлится до 15 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.