В Steam стартовал Фестиваль спорта со скидками на сотни игр

Чемпионат.com

8 декабря в Steam начался Фестиваль спорта. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на спортивную тематику с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале спорта в Steam

  • Rematch — 1049 рублей (- 25%)
  • Shredders — 339 рублей (- 34%)
  • Way of the Hunter — 512 рублей (- 60%)
  • Descenders — 114 рублей (- 75%)
  • Golf It! — 140 рублей (- 60%)
  • Descenders Next — 509 рублей (- 15%)
  • Football Life Simulator — 462 рубля (- 33%)
  • Beastieball — 381 рубль (- 15%)
  • Motorsport Manager — 239 рублей (- 80%).

Распродажа спортивных игр в Steam продлится до 15 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.