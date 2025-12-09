В Linux появится новый шрифт специально для очень четких экранов

В грядущей Linux 6.19 появится функция, что сделает работу на современных HiDPI-экранах комфортнее. Разработчики добавят в систему новый шрифт для консоли.

На компактных ноутбуках с высоким разрешением экрана стандартный мелкий шрифт в консоли читать очень неудобно. Существующие крупные шрифты, в свою очередь, занимают слишком много места.

Новый шрифт Terminus размером 10×18 пикселей создан как раз для такого случая. Он сохраняет четкость и является моноширинным. При его использовании на экране помещается около 44−50 строк текста.

Важно отметить, что изменение не затронет обычных пользователей: шрифт не будет включен по умолчанию. Его нужно будет выбрать в настройках.