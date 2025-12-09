Рекордные продажи видеокарт могут привести к росту киберпреступности

В России продажи видеокарт для ПК показывают рекордную динамику. Покупатели стремятся приобрести комплектующие сейчас, чтобы не переплачивать в будущем в случае роста цен. Эксперты отмечают, что доступность мощных видеокарт может привести к росту кибермошенничества.

© Российская Газета

Также представители рынка ожидают, что в следующем году рост цен станет повсеместным из-за растущего дефицита чипов памяти. Сильнее всего это может ударить по среднему ценовому сегменту, где есть максимальный спрос. При этом доступность мощных видеокарт сегодня может повысить риски кибербезопасности - увеличится доля вычислительных мощностей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, рассказал, что это касается организации более эффективных и сложных кибератак. Например, для подбора паролей методом грубой силы, расшифровки данных, тренировки вредоносных ИИ-моделей, способных создавать более убедительные фишинговые письма, или обхода систем распознавания. Мощный домашний компьютер с несколькими видеокартами может стать инструментом в руках злоумышленника, отмечает эксперт.

Анастасия Побуковская, руководитель направления "Компьютерная техника" Wildberries & Russ рассказала, что рекордную динамику показывают продажи видеокарт в Санкт-Петербурге - по сравнению с прошлым годом рост оборота вырос в 8 раз, что оказалось выше общероссийских показателей.

Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21%. По общей сумме продаж в "Топ-10" вошли мощные карты RTX5070 от Gigabyte, Palit и MSI с объемом памяти 12-16Гб. Дальше идут RTX5060 c 8Гб памяти и новейшая и пока еще очень дорогая GeForce RTX 5080 от ZOTAC.

"Такой мощный рост объясняется глубиной предложения. Мы успешно стартовали с 50-й серией видеокарт, всегда в наличии по хорошим ценам. Также на рост оборота сказалось снижение цен на карты 30-х и 40-х серий на фоне выхода новинок. Интересно, что по итогам распродаж на видеокарты попали в тройку самых покупаемых артикулов на нашем маркетплейсе", - отмечает Побуковская.

Также ключевым драйвером становится растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Мощные современные видеокарты (GPU) архитектурно идеально подходят для параллельных вычислений, необходимых для обучения и запуска нейронных сетей. В отличие от центральных процессоров, GPU могут обрабатывать тысячи простых операций одновременно, что критически важно для работы с ИИ.

"Мы видим повышенный спрос как со стороны энтузиастов и стартапов, экспериментирующих с генеративными моделями, так и со стороны малого и среднего бизнеса, который стремится внедрять собственные решения в условиях ограниченного доступа к крупным зарубежным облачным сервисам. Локальный запуск моделей требует значительных вычислительных ресурсов, которые обеспечивают именно игровые и профессиональные видеокарты", - говорит Силаев.

Еще эксперт указывает на влияние фактора майнинга криптовалют. Несмотря на прошлые потрясения, майнинг определенных активов остается активностью, которая напрямую зависит от наличия и производительности графических ускорителей. Изменения на рынке цифровых валют могут локально стимулировать всплески спроса.

В пресс-службе "М.Видео" также указывают на рост интереса к покупке видеокарт. По итогам 9 месяцев 2025 года продажи выросли на 60% в штуках и на 50% в рублях год к году. Осенью спрос продолжил ускоряться относительно лета. В компании объясняют, что покупатели активнее обновляют игровые и рабочие конфигурации, а модели нового поколения серии NVIDIA GeForce RTX 50 укрепляют позиции в среднем и продвинутом сегментах.

В сравнении с осенью 2024 года прирост также находится на уровне около 50-60%, что отражает устойчивый спрос и расширение ассортимента современных графических ускорителей.

При этом в компании указывают на отсутствие существенных ценовых скачков осенью относительно лета. По сравнению с осенью 2024 года рынок также демонстрирует стабильность - запускаемые модели серии RTX 50 занимают разные ценовые сегменты, позволяя удерживать общий средний чек в комфортных для покупателей рамках.