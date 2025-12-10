Видеокарты, оперативная память, HDD, SSD летят в космос

Парадокс в том, что рост интереса к графическим ускорителям разворачивается на фоне проседающего потребительского спроса в электронике в целом — продажи смартфонов, ноутбуков и планшетов, по оценкам ритейлеров, снизились примерно на 20%. На этом контрасте динамика по видеокартам выглядит особенно выпукло и напоминает «защитную» реакцию рынка на внешние ценовые шоки в цепочках поставок.

По данным маркетплейсов, агрегированных в отраслевых сводках, продажи видеокарт осенью выросли на 124% относительно лета и приблизительно на 400% к сопоставимому периоду 2024 года. В сегменте региональных рынков выделяется Санкт‑Петербург: здесь оборот на одной из крупных площадок увеличился почти в девять раз год к году, а средний чек вырос на 21%, что указывает не только на количественный всплеск, но и на смещение спроса в сторону более дорогих моделей. Сетевые ритейлеры фиксируют консолидированный рост: в «М.Видео‑Эльдорадо» продажи видеокарт прибавили около 20% за осень и 60% в годовом выражении за три квартала; «Холодильник.Ру» оценивает прирост в 25–30% к лету и 40–50% к прошлому году. На вторичном рынке активность также усилилась: «Авито» сообщают о росте продаж GPU на 64% год к году и на 19% к лету, при этом интерес к ряду моделей Nvidia GeForce увеличился на 70%.

Ключевой нерв этой истории — ожидания дальнейшего роста цен, подпитанные ограничениями на стороне компонентов. Производители и дистрибьюторы отмечают, что за год видеокарты подорожали в среднем на 15–20%. Главный фактор — перегрузка глобального рынка памяти: ускорители для задач ИИ потребляют колоссальные объемы как графической памяти (GDDR/HBM), так и NAND, а производители полупроводников перераспределяют мощности в пользу наиболее маржинальных заказов для дата‑центров. Это создает эффект «вытеснения» для потребительского сегмента ПК: даже при стабильном спросе на игровые карты себестоимость растет вслед за компонентной базой, а в период повышенного интереса к ИИ‑инфраструктуре любое узкое место в поставках памяти быстро транслируется в конечные цены на видеокарты.

Важная деталь структуры спроса — мотивация покупателей. Помимо геймеров и энтузиастов, вклад вносят пользователи, работающие с графикой и видео, а также все, кто экспериментирует с локальными инструментами ИИ: от генерации изображений до ускорения рабочих процессов на ПК. Дополнительный импульс дают продуктовые циклы: расширение линейки GeForce RTX 50‑й серии традиционно подогревает рынок, создавая стимул для обновления домашних систем и «пересборки» конфигураций. На вторичном рынке это проявляется высоким оборотом карт предыдущих поколений, что удешевляет вход для части аудитории и, одновременно, поддерживает общий оборот сегмента.

Отдельно стоит отметить региональную специфику. Санкт‑Петербург демонстрирует сверхдинамику (около 800% роста оборота год к году на одной из площадок), что может быть связано с более высокой концентрацией креативных индустрий и ИТ‑компаний, а также с чувствительностью аудитории к новостному фону. В мегаполисах быстрее распространяются практики локального ИИ‑инференса, востребованы мощные ПК для рабочих задач и хобби, а готовность переплачивать за «премиум‑конфигурации» выше среднего по стране. Это подтверждается и ростом среднего чека, и смещением ассортимента в сторону производительных моделей.

Для рынка в целом на горизонте ближайших кварталов просматриваются три сценарных развилки. Во‑первых, если напряженность с поставками памяти сохранится, ценовое давление на потребительские GPU продолжится, а волатильность наличия усилится — особенно в пиковые сезоны. Во‑вторых, при стабилизации выпуска памяти и перераспределении мощностей между серверным и потребительским сегментами возможна частичная коррекция цен, но вряд ли возврат к докризисным уровням себестоимости: кривые спроса на ИИ‑ускорители в дата‑центрах остаются крутыми. В‑третьих, продуктовые релизы в верхнем ценовом диапазоне традиционно «перетягивают» спрос, формируя окно возможностей для брендов среднего сегмента, что может временно сбалансировать дефицит в рознице за счет переключения покупателей.

Практический вывод для потребителей очевиден: если обновление видеокарты плановое и не срочное, имеет смысл внимательно отслеживать ценовые коридоры и наличие, сравнивая предложения маркетплейсов и традиционных сетей; если же апгрейд критичен под конкретные задачи, откладывать покупку с расчетом на «резкий откат» цен рискованно. Для рынка — это период, когда грамотное управление ассортиментом и прогнозирование поставок памяти становятся ключевыми компетенциями. Ритейлеры уже реагируют расширением SKU и оперативной переоценкой, а производители — адаптацией линейки и фокусом на баланс между серверным и потребительским направлениями. Пока же цифры продаж, подскочившие от 20% до 400% в зависимости от площадки и периода сравнения, показывают: ИИ‑повестка напрямую влияет на кассы отделов компьютерных комплектующих, закрепляя видеокарты в числе драйверов выручки на конце 2025 года.