Сюхэй Есида заявил, что японские студии не могут работать так быстро, как китайские

Бывший руководитель игрового направления PlayStation в Sony, Сюхэй Ёсида, заявил, что японские студии не могут повторить скорость разработки игр, которую показывают компании из Китая.

© Ferra.ru

В интервью 4Gamer он отметил, что китайские команды работают значительно быстрее и могут привлекать большое количество специалистов, готовых трудиться дольше обычного.

По словам Ёсиды, в Китае проекты продвигаются «удивительно быстро», а состав команд может меняться буквально на ходу. Он рассказал, что раньше обсуждал этот вопрос с представителями miHoYo. Тогда он признал, что японским разработчикам сложно использовать схожие методы работы — не только из-за культурных различий, но и из-за «юридических ограничений».

Он добавил, что со временем ситуация в Китае может измениться.