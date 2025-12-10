Что нужно знать про обновление 3.8 для Honkai Star Rail

Студия HoYoverse в традиционном стриме рассказала про обновление 3.8 для Honkai: Star Rail под названием «Память что увертюра в снах», которое выходит 17 декабря 2025 года.

© Чемпионат.com

Новая версия завершит сюжетную арку Амфореуса и вернёт игроков на Планету Празднеств, Пенаконию, где вместе с новым пятизвёздочным персонажем «Георгина» Констанция предстоит раскрыть упущенные детали прошлой экспедиции.

После финальной битвы с Амфореусом «Георгина» Констанция сообщает Первопроходцу, что часть его воспоминаний была украдена. С её помощью игроки соберут истинную историю Пенаконии. События будут показаны с точки зрения Светлячка: как она впервые вошла в Грёзы и встретила Первопроходца. Также игроки увидят штаб-квартиру Семьи и Грёзы трухлявого дуба.

Новый герой

В версии 3.8 игроки смогут добавить в свою команду «Георгину» Констанцию. Пятизвёздочная героиня Огненного типа получит уникальный боевой стиль. Она позволяет наносить урон Суперпробития без пробития уязвимости.

Баннеры Honkai: Star Rail 3.8

Первая фаза (17 декабря 2025 года — 7 января 2026) — «Георгина» Констанция и Светлячок

Вторая фаза (7-28 января) — Фуга и Линша

Третья фаза (28 января — 12 февраля) — Аглая и Воскресенье

Новый контент

Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:

логин-ивент на 10 прыжков;

ивент «Золотая ау-у-улимпиада», который продолжит предыдущий. Первопроходец в роли специального гостя станет тренером химер;

событие «Охота за сокровищами», где игрокам нужно участвовать в серии мини-режимов и выполнять задания за награды;

событие «Фрагменты зарева» с боевыми испытаниями.

Игрокам также выдали компенсацию в размере 1000 нефрита и 10 банок топлива за увеличение срока версии. Забрать их можно на внутриигровой почте.