В Сети появилось фото отмененного VR-устройства Apple

В сеть утекло изображение деталей, которые, предположительно, предназначались для невыпущенной версии гарнитуры Apple Vision Pro в полностью черном цвете. Фотографию, как пишет издание MacRumors, опубликовал коллекционер прототипов и инсайдер под ником Kosutami.

На снимке показаны левый силовой ремешок и аудиомодуль гарнитуры с подключенным кабелем питания. Дизайн этих компонентов идентичен серийному Vision Pro, однако они имеют темное покрытие, которое ранее не встречалось в официальных версиях устройства.

Ранее Kosutami утверждал, что Apple тестировала более легкую и тонкую гарнитуру смешанной реальности под внутренним названием Vision Air, которая должна была получить темно-синий корпус цвета Midnight. По словам инсайдера, для снижения веса в этой модели часть конструктивных элементов и корпус батареи планировалось выполнить из титана, сохранив при этом алюминиевую внешнюю отделку.

В начале года этот же источник публиковал изображения нового кабеля с разъемом в стиле Lightning в черном цвете, который якобы предназначался для гарнитуры следующего поколения. В отличие от 12-контактного разъема текущего Vision Pro, у просочившегося кабеля было всего восемь контактов, что могло указывать на переработку системы внешней батареи.

