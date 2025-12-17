Как поиграть в Fallout: New Vegas с фанатскими патчами: гайд по установке

На фоне грядущей премьеры второго сезона сериальной адаптации Fallout интерес к играм серии неминуемо пойдет в гору. Особенно к New Vegas, ведь во втором сезоне герои сериала заглянут непосредственно на стрип Нью-Вегаса. Портал PC Gamer рассказал, как можно приобщиться к Fallout: New Vegas сегодня, и как сделать старую игру максимально комфортной для современных ПК.

Какая версия Fallout: New Vegas — лучшая?

New Vegas можно купить много где, но для оптимальной игры лучше подойдет издание Ultimate Edition из Steam, GOG или Epic Games. По крайней мере, если вы собираетесь ставить моды — а вы точно собираетесь их ставить. Игра очень часто попадает на распродажи за копейки и включает в себя все платные дополнения, которые нужны для большинства фанатских патчей. Версии из Game Pass или Microsoft Store, к сожалению, лучше обойти стороной, потому что они не дружат с плагином Script Extender, который нужен многим модам.

Первые шаги для установки

New Vegas технически играбельна на современных системах и без фанатских патчей, но если вы хотите получить максимально комфортный опыт, стоит проделать следующие действия, прежде чем проходить дальше.

Установите и запустите игру хотя бы раз. Так вы создадите директории в памяти компьютера, где будут храниться сохранения и ini-файлы. Если вы собрали свой ПК где-то в последние 10 лет, то можете спокойно выкручивать графику на максимум. Зарегистрируйтесь на Nexus Mods. Без этого не получится загрузить ключевые моды и фанатские патчи. Не беспокойтесь о премиальной подписке Nexus — она опциональна и стоит своих денег только для самых нетерпеливых. На PC Gaming Wiki можно найти много советов о том, как заставить игру работать на повышенных fps, настроить FOV на ультрашироких мониторах и поправить объемный свет. Но внимания стоит только последний пункт: пока не занимайтесь другими фиксами.

Обязательные моды для Fallout new Vegas

Отличный пакет модов Viva New Vegas вернулся в Wabbajack, загрузчик и установщик модов, позволяющий сэкономить много времени. Для того, чтобы воспользоваться им, достаточно лишь следовать инструкции по установке на сайте Viva New Vegas; приложение сделает большую часть работы за вас.

Если же вы хотите установить каждый мод вручную, чтобы точно знать, что и зачем вы скачиваете, можно следовать и пошаговому гайду. Но, так или иначе, какой бы способ установки модов вы ни выбрали, в списке обязательно должны присутствовать следующие патчи.

Yukichigai Unofficial Patch . Исправляет тысячи мелких ошибок

. Исправляет тысячи мелких ошибок Unofficial Patch NVSE Plus . Исправляет еще больше ошибок с помощью расширителей скриптов.

. Исправляет еще больше ошибок с помощью расширителей скриптов. Improved AI . Подчищает много проблем с поиском путей ИИ, которые портят боевку в базовой игре.

. Подчищает много проблем с поиском путей ИИ, которые портят боевку в базовой игре. Iron Sights Aligned. Пули будут попадать именно туда, куда вы целитесь.

Но это — лишь самые базовые моды. Фанаты давно создали обширный гайд по оптимизации и тюнингу игры под конкретные системы. Чем больше модов вы установите, тем более гладкой и стабильной станет игра. В данном случае, фанатские патчи восстанавливают фундамент игры, а не расшатывают его модификациями.

Хинты по прохождению

New Vegas, в отличие от Fallout 3 и 4, построена по более старомодной структуре. Как только игрок получает контроль над персонажем после его создания, идти можно куда угодно. Но, конечно, мир вокруг полон опасностей, и многие пути приведут к верной смерти. Сохраняйтесь почаще и не бойтесь экспериментировать — New Vegas не зря славится своей реиграбельностью.

Ниже — пара коротки подсказок, которые помогут освоиться чуть быстрее.