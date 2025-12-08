Hogwarts Legacy обогнала Battlefield 6 и GTA 5 в недельном чарте Европы

Аналитическое агентство GSD поделилось данными о продажах видеоигр в Европе за неделю, закончившуюся 30 ноября. Ни одна новинка недели не смогла попасть на лидерские позиции, однако продажи в целом выросли — всё благодаря скидкам на «Чёрную пятницу». И первое место по числу проданных копий (и даже по выручке!) досталось EA Sports FC 26.

Футбольный симулятор купили больше раз, чем Hogwarts Legacy или Call of Duty: Black Ops 7. Также в сравнении с предыдущей неделей шутер Battlefield 6 выбыл из первой тройки и расположился на четвёртом месте. А ровно посередине находится Red Dead Redemption 2 — вестерн обогнал It Takes Two и Grand Theft Auto V.

В списке игр с наибольшей выручкой недавние хиты доминируют над классикой. Например, четвёртую строчку заняла Pokemon Legends: Z-A с учётом лишь картриджей. А Ghost of Yotei расположилась на седьмой строчке, при этом не попав в топ-10 по числу проданных копий.

Топ-10 самых продаваемых игр в Европе за неделю, закончившуюся 30 ноября

EA Sports FC 26; Hogwarts Legacy; Call of Duty: Black Ops 7; Battlefield 6; Red Dead Redemption 2; It Takes Two; Grand Theft Auto V; Pokemon Legends: Z-A; NBA 2K26; EA Sports F1 25.

А вот данные о продаже игровых консолей предоставило агентство NielsenIQ. Правда, в подсчёт идёт лишь Великобритания. Там безоговорочное лидерство взяла PlayStation 5, ставшая драйвером роста выручки от продаж устройств на 14%. Общая доля консоли Sony за прошлую неделю составила 62%.

Следом идёт Nintendo Switch 2, на которую пришлось 23% продаж игровых консолей на неделе «Чёрной пятницы». Обе модели Xbox Series составили 10%, а первая Nintendo Switch добилась отметки в 5%. Отметим, что в США гигантов индустрии неожиданно обогнала малоизвестная Nex Playground AI.

