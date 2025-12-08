Assassinʼs Creed 4: Black Flag получает обновления на фоне слухов о ремастере

Инсайдер обратил внимание на изменения в Assassin’s Creed IV: Black Flag, которые могут указывать на подготовку к релизу ремастера.

По его словам, за последнее время игра получила около 246 МБ новых данных. Обычно такое происходит, когда разработчики готовят новую сборку для тестирования или добавляют различный контент. Он не утверждает, что это напрямую связано с возможным выходом ремастера, однако такие подозрения есть, и они не безосновательны.

Напомним, что ремастер Assassinʼs Creed 4: Black Flag может выйти в конце марта 2026 года. На это указывают данные из отчёта Ubisoft. Также сообщалось, что новая версия игры может получить название Assassinʼs Creed Black Flag Resynced. Некоторые предполагают, что приписка Resynced может сопровождать все будущие ремастеры серии Assassinʼs Creed.

Слухов о возвращении пиратской части франшизы уже немало. Один из них — о том, что из игры вырежут современные эпизоды, — уже вызвал негативную реакцию фанатов. Также инсайдеры сообщали, что приключение позаимствует погодные эффекты из Shadows.