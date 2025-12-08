5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Kingdom of Night

Пиксельная экшен-RPG в сеттинге Майами 1980-х — но не того Майами, о котором вы подумали, а маленького городка в штате Аризона. Хотя Kingdom of Night выглядит как очередная попытка нажиться на ностальгии после «Очень странных дел», на самом деле это довольно занятная RPG с пятью уникальными классами, тоннами доступных навыков и морем лута. К тому же, игра сочетает два влияния (хоррор в духе 1980-х и RPG), которые редко встречаются вместе.

Nine-Ball Roulette

Nine-Ball Roulette — онлайн-пул, где каждый игрок вооружен пистолетом. Участникам игры необходимо выполнять различные бильярдные испытания, но в случае провала им придется сыграть в русскую рулетку. Nine-Ball Roulette вышла из раннего доступа Steam, и в честь этого получила обновление, которое добавило в игру пачку новых режимов и возможность бросать всякий мусор на бильярдный стол, чтобы отвлекать соперников.

Effulgence RPG

В ранний доступ Steam также вышла Effulgence RPG: партийная ролевая игра, оформленная в великолепной ASCII-графике. Правда, на данный момент то, что продается в Steam, можно смело назвать полуторачасовой демоверсией: на нее стоит обратить внимание именно тем, кто активно хочет сделать игру лучше при помощи обратной связи.

Scrabdackle

Еще одно пополнение в раннем доступе — магическое приключение Scrabdackle, вдохновленное ранними The Legend of Zelda. История рассказывает о начинающем волшебнике по имени Блю; его прогнали из осажденной академии магии, и теперь ему предстоит найти путь домой. Scrabdackle полностью нарисована от руки, а первый доступный акт из трех подарит 15 часов прохождения.

Old School Rally

Игра для тех, кто твердо считает, что ралли-гонки уже не те после Colin McRae Rally 1998-го. Old School Rally стилизована под гоночную игру пятого поколения: машины, похожие на коробки, плоские леса, очаровательно кривые спрайты деревьев. Проект подходит к спорту довольно аркадным путем, но пилоту все равно необходима определенная доля сноровки. Многопользовательских режимов нет, зато есть таблицы лидеров для одиночных заездов.