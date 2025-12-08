Valve объяснила, почему Steam Machine не получила HDMI 2.1

Steam Machine не получила HDMI 2.1 — Valve объяснила, почему
Valve наконец-то рассказала, почему в характеристиках новой Steam Machine указан лишь HDMI 2.0, хотя разъём физически соответствует стандарту HDMI 2.1.
По словам компании, сама железная часть поддерживает HDMI 2.1. Но SteamOS не может раскрыть полный набор возможностей из-за ограничений лицензирования и требований HDMI Forum.
Главная проблема в позиции HDMI Forum. Организация не позволяет реализовывать полный стек HDMI 2.1 в абсолютно открытых драйверах.
Из-за этого open-source драйверы AMD под Linux не могут включить все функции стандарта. Valve говорит, что «пытается разблокировать ситуацию». Но пока для сертификации HDMI 2.1 приходится использовать проприетарные драйверы под Windows, а не под SteamOS.
Несмотря на статус HDMI 2.0, Steam Machine растягивает его возможности: устройство поддерживает 4K 120 Гц через субдискретизацию цвета и полностью укладывается в лимит пропускной способности HDMI 2.0 (18 Гбит/с).
Также есть HDR и FreeSync, но VRR по HDMI 2.1 пока недоступен.
Ситуация напоминает историю с видеокартами Intel Arc Alchemist, где железо умеет больше, чем разрешает официальный HDMI-стек. В итоге многие производители маршрутизировали DisplayPort 1.4 через протокол-конвертеры, чтобы добиться HDMI 2.1.