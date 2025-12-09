Innocn представила 4K Mini LED мониторы с частотой до 320 Гц

Innocn выпустила два новых 4K-монитора с подсветкой Mini LED — GA27V1M (27″) и GA32V1M (32″).

Это модели для тех, кто хочет яркий HDR, высокую частоту обновления и 4K, но не готов переходить на OLED. Оба монитора получили IPS-панель и продвинутую Mini LED-подсветку с 2304 зонами локального затемнения.

Заявлена пиковая яркость до 1200 нит, поддержка HDR1000 и охват 99% DCI-P3 — хороший набор для HDR-игр и работы с видео.

При нативном 4K доступно 160 Гц. В режиме 1080p частота увеличивается до 320 Гц, что подойдёт киберспортивным тайтлам. Заявленная скорость отклика — 0,05 мс. Из разъёмов: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-хаб и USB-C с зарядкой 90 Вт.

Цены в Японии составляют от 78 999 иен (около 39 000 рублей) за 27″ и 90 990 (около 45 тыс рублей) за 32″. Глобальный релиз пока не объявлен.