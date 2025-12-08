В Роскомнадзоре ответили на вопрос о разблокировке Roblox

3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя несколько дней в ведомстве вновь подняли вопрос блокировки сервиса в стране. Несмотря на массовые запросы игроков вернуть доступ к Roblox, в Роскомнадзоре пока не видят для этого оснований.

«В настoящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет».

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.