В Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке Minecraft

Видеоигра Minecraft на данный момент не запрещена и заблокирована на территории России.

© Вечерняя Москва

Об этом в в пресс-службе Роскомнадзора.

— Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных, — передает РБК.

3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к игровой платформе Roblox на территории России. Причиной блокировки стало распространение материалов экстремисткой направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

4 декабря ведомство ввело ограничения в отношении FaceTime — сервиса компании Apple для видео- и аудиозвонков. В Роскомнадзоре пояснили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий в стране.

В тот же день Роскомнадзор сообщил, что на территории России заблокировали мессенджер SnapChat, поскольку его используют для организации и проведения террористических действий. При этом в ведомстве подчеркнули, что SnapChat был заблокирован еще 10 октября.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.