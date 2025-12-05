Как открыть наряды Ученого и Гробовщицы в Elden Ring: Nightreign

У новых персонажей, появившихся в Elden Ring: Nightreign с дополнением The Forsaken Hollows, есть косметические наряды — аж четыре штуки на выбор. Но они не открываются автоматически. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать косметические скины для Ученого и Гробовщицы.

© Steam

По аналогии со скинами из Dark Souls в оригинальной игре, открытие новых скинов в The Forsaken Hollows потребует выполнения определенных испытаний.

Для первого набора скинов, доступных Ученому и Гробовщице, нужно одолеть нового босса. Поход на него можно начать сразу по открытию The Forsaken Hollows, и победить будет не слишком сложно.

Для второго (Dark Souls) набора скинов нужно победить второго босса — сокращенная версия боя с ним как раз нужна для того, чтобы открыть персонажей. Он становится доступным после победы над предыдущим боссом, и, хотя у него нет прописанных уязвимостей, огонь и святой урон могут оглушать его в определенные моменты.