Игра Postal: Bullet Paradise угодила в ИИ-скандал

Студия Running With Scissors объявила о прекращении разработки кооперативного шутера Postal: Bullet Paradise всего через двое суток после презентации. Формальной причиной стали обвинения аудитории в применении генеративного ИИ при создании визуальных материалов проекта, что, по словам компании, нанесло существенный ущерб репутации, сообщает DTF.

Игра разрабатывалась студией Goonswarm Games, известной по серии Sin Slayers. Однако после всплеска критики Running With Scissors заявила, что доверие к команде было утрачено, из-за чего проект был отменен.

При этом ранее в Discord-сообществе проекта сооснователь Running With Scissors Майк Джарет сделал резкие заявления в адрес пользователей, обвиняющих компанию в использовании ИИ. В эмоциональном сообщении он оскорбил критиков, призвал их покинуть сервер и добавил, что «противники ИИ уничтожили искусство».

Основные претензии игроков касались логотипа и ключевого арта, которые, по их мнению, имеют признаки использования ИИ. Некоторые также предположили, что ассеты (объекты) внутри игры — включая спрайты врагов — могли быть созданы при помощи ИИ.

Postal — медиафраншиза игр-шутеров, созданная и принадлежащая компании Running with Scissors. Известна скоростным геймплеем, насилием и неярким юмором.