Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2025

The Game Awards уже на следующей неделе — скоро станет известно, какие релизы 2025 года получат награды. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают The Darkside Detective: ностальгический point-and-click квест о детективе, расследующем паранормальные и мистические дела. Фрэнсису МакКуинну и его напарнику, офицеру Патрику Дули, предстоит столкнуться культистами, криптидами, таинственными заговорами и просто очень странными событиями. Игру можно бесплатно забрать до 11 декабря.

На раздачу в Epic Games Store также вышла Jackbox Party Jack 4: четвертый сборник игр для вечеринок, для которых игрокам нужен только мобильный телефон. На четвертый сборник попали игры, где нужно критиковать чужие Интернет-комментарии, рисовать граффити, спорить по дурацким причинам и найти идеального партнера для свиданий, будучи монстром. Jackbox Party Jack 4 также можно забрать до 11 декабря.

В Steam доступна демоверсия Band of Crusaders — тактической RPG в сеттинге темного средневековья. Европа захвачена демонами, и только магистр рыцарского ордена может собрать отряд бойцов, чтобы возглавить крестовый поход против нечисти. Band of Crusaders отличается мрачным миром, напоминающим вселенную Tainted Grail, и боевыми механиками, которые пользователи сравнивают с Battle Brothers и Wartales.

В Steam также можно попробовать демоверсию Queen’s Domain — очередного ретро-проекта, вдохновленного сериями King’s Field и Shadow Tower. Протагонисту, оказавшемуся на берегах неизведанного острова, предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти своего отца. Одной из главных фишек игры разработчики, внезапно, называют платформинг: игрок сможет преодолевать препятствия с помощью легендарного меча, который откроет множество новых путей.