В Steam выросли минимальные цены на предметы и введена комиссия

Valve провела крупное изменение правил Торговой площадки Steam: минимальная цена любого предмета теперь фиксирована — $ 0,03, что соответствует 2,31 рубля. Все лоты дешевле этого значения были автоматически сняты, а стоимость вещей вроде дешёвых скинов Counter-Strike 2 выросла в десятки раз.

Однако для продажи предметов с минимальной ценой 2,31 рубля комиссия теперь достигает примерно 60-67%. Привычные 13% сохраняются только при стоимости около 12 рублей и выше.

Ранее минимальные цены в разных валютах отличались: например, 0,03 рубля в российском регионе и $ 0,03. Разница вызывала огромный дисбаланс и давала пространство для накрутки. Теперь Valve уравняла нижний порог глобально.

Дополнительно в некоторых валютах стало невозможно выставлять лоты с копейками — разрешены только целые числа.