Во втором сезоне «Фоллаута» избежали выбора канонической концовки Fallout: New Vegas

Издание IGN взяло интервью у продюсера сериала «Фоллаут» Джонатана Нолана. Он рассказал, как продолжение затронет события игры Fallout: New Vegas.

По словам Нолана, авторы придумали способ, чтобы все концовки из оригинальной игры учитывались в сюжете. Во втором сезоне все фракции, которые участвовали Fallout: New Vegas, будут уверены, что именно они победили.

У нас была замечательная идея, что в конце конфликта после событий игры, каждая фракция может считать себя победительницей. Мне кажется, в этом есть что-то поэтичное.

События второго сезона «Фоллаут» будут происходить спустя 15 лет после финала Fallout: New Vegas. Главные герои попадут в знаменитый город, который знаком фанатам оригинальной игры. Продолжение стартует 17 декабря — всего выйдет восемь серий.