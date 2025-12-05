Названы лучшие игры и приложения года для гаджетов Apple

Pokemon TCG и Cyberpunk 2077 — победители премии App Store Awards 2025 от Apple
Компания Apple раскрыла победителей ежегодной премии App Store Awards 2025. Награды получили игры и приложения из App Store за «демонстрацию исключительных инноваций, пользовательского опыта и дизайна».
Так, приложением года для iPhone стало Tiimo — специальный планировщик, который помогает людям управлять повседневными делами. Лучшим проектом для Apple TV оказался стриминговый сервис HBO Max. Игрой 2025 года для Mac стала Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, а для iPhone — карточная Pokemon TCG Pocket.
Победители премии App Store Awards 2025:
- приложение года для iPhone — Tiimo от компании tiimo;
- приложение года для iPad — Detail от Detail Technologies BV;
- приложение года для Mac — Essayist от Essayist Software Inc;
- приложение года для Apple Vision Pro — Explore POV от Джеймса Хастлера;
- приложение года для Apple Watch — Strava от Strava;
- приложение года для Apple TV — HBO Max от Warner Media;
- игра года для iPhone — Pokemon TCG Pocket от The Pokemon Company;
- игра года для iPad — DREDGE от Black Salt Games;
- игра года для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition от CD Projekt;
- игра года для Apple Vision Pro — Porta Nubi от Майкла Темпера;
- игра года для Apple Arcade — WHAT THE CLASH? от Triband ApS.