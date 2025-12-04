Как снять проклятие в The Forsaken Hollows: гайд по Elden Ring: Nightreign

С дополнением The Forsaken Hollows в Elden Ring: Nightreign появилась новая карта, но исследовать ее будет не так-то просто из-за уникальной механики. Портал PC Gamer рассказал, как избавиться от проклятия кристалла и восстановить максимальный запас здоровья на карте «Великий разлом».

Ивент «Великий разлом» не только отправляет игроков на совершенно новую карту, но и насылает на игроков проклятие, которое снижает их максимальное здоровье на 50% всякий раз, когда они входят в крупные крепости или замки региона. Конечно, их можно пройти и под эффектом проклятия, но это будет сложнее.

Можно поступить иначе — проклятие рассеивается, если найти и сломать четыре больших кристалла. Обычно в каждом матче на карте спрятаны восемь таких кристаллов, и они выглядят как большие, сияющие синим столпы. Подойдя к ним, у игрока появится возможность «вступить в резонанс» с кристаллом, что сломает его.

Найти кристаллы можно даже в первый день матча, что идеально, если вы рассчитываете выкроить время на рейды замков. Но если их не получится сломать в первый день, ничего страшного — начиная со второго дня они будут отмечены на карте, точно так же, как опасные противники. Поэтому есть смысл ломать все кристаллы, что встречаются по пути в начале матча, а во второй день — добить те, что остались. Хотя пока не понятно, рандомизируется ли расположение кристаллов при каждом новом забеге.

Уничтожив кристаллы, отправляйтесь к сломанному великому кристаллу в центре карты, который будет отмечен красным флажком. Пройдите к нему и заберите бафф. Он не только развеет проклятие, но и повысит скорость перезарядки умений при истощенном запасе фляжек.