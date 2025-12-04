Как открыть контент дополнения The Forsaken Hollows в Elden Ring Nightreign: гайд

Для Elden Ring: Nightreign вот-вот выйдет первое дополнение, The Forsaken Hollows, которое добавит в игру много нового контента. Но, по традиции FromSoftware, он не будет доступен автоматически — его нужно разблокировать, хотя в этот раз процедура довольно простая. Портал PC Gamer рассказал, как получить доступ к контенту The Forsaken Hollows.

© Steam

Для того, чтобы открыть контент дополнения The Forsaken Hollows, нужно выполнить два условия.

Игрок должен завершить две экспедиции и победить двух повелителей ночи (не считая Гладия). Открыть обоих новых персонажей: Гробовщицу и Ученого.

Первое условие, пожалуй, никому не нужно объяснять, а вот об открытии персонажей стоит рассказать подробнее. Хорошая новость в том, что они открываются, по сути, одинаково, и их можно разблокировать уже после победы над Гладием.

Поговорите с Железным слугой в главной комнате крепости (это произойдет автоматически, как только вы появитесь в хабе после завершения экспедиции Трицефала). Поговорите с маленьким торговцем в западном крыле крепости. Активируйте дверь, на которую он показывает, чтобы попасть в битву с боссом — новые персонажи уже сражаются с ним.

Победите вы в этой заскриптованной битве или нет — не важно. Так или иначе, игра покажет катсцену, после чего вы телепортируетесь назад в главную комнату крепости. Вернитесь к торговцу и пройдите в дверь, которую активировали ранее — она будет открыта. Там вы найдете и Гробовщицу, и Ученого. Просто поговорите с ними, чтобы открыть обоих.

Выполнив оба условия, отправляйтесь к торговцу в восточном крыле крепости. Прямо за ним находится дверь, ведущая в часовню — она должна быть открыта. Теперь вы можете поучаствовать в новом событии и собрать экспедицию на нового босса.

Контент из дополнения также начнет появляться на высшем уровне сложности, но только при условии, что его купили все игроки в матче. Алгоритм матчмейкинга не сортирует игроков по наличию или отсутствию DLC, поэтому не факт, что вы увидите что-то новое в случайных матчах.