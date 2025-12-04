Выход фанатского ремейка Oblivion перенесли

Фанатскую модификацию Skyblivion всё же не выпустят в 2025 году. Создатели проекта, этакого «ремейка» The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim, решили перенесли мод на 2026-й. Точная дата, увы, не называется.

© Игромания.ру

Ещё в 2023 году разработчики объявили о желании выпустить Skyblivion в 2025-м. Но сейчас руководитель проекта Rebelzize признал, им команде нужно больше времени. И всё же он рассказал о текущих успехах в разработке мода.

Уже сейчас Skyblivion находится в своей лучшей форме, и ряд составляющих мода доработаны на 100%. Как, например, карта мира игры. И увидеть её (будто со спутника) можно на сайте проекта.

Кроме того, создатели мода показали подземелья, интерфейс, интерьер, задания и разные игровые механики. А заодно рассказали о пострелизной поддержке мода — улучшении баланса и качества проекта в целом, а также о добавлении нового контента и игровых механик.

В начале сентября создатели Skyblivion показали первые 15 минут игры, подтверждая планы выпустить мод в 2025-м. Но руководителей проекта тут же раскритиковали за переработки.

Ранее команда Skyblivion опубликовала дневник разработки с демонстрацией города Сатч (среди прочего) и прокомментировала сравнения своего проекта с официальным ремастером The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Сам ремастер, к слову, стал для команды «огромным облегчением».