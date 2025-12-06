Пора обновляться: 5 типов разъемов, которые не нужны современным ПК

Оценить старение компьютерного железа порой тяжело. Кого-то вполне устраивает и 10-летний компьютер, а кто-то ежегодно меняет видеокарты и другие компоненты. Но есть один верный показатель: если порты на вашем ПК больше не соответствуют современной периферии, возможно, пришло время обновляться. Портал howtogeek.com рассказал о пяти старых портах, которые уже не нужны в 2025-м.

© Unsplash

VGA

VGA остался только у тех, кто по-прежнему пользуется старыми мониторами или видеокартами, и считается большой редкостью. Стандарт Video Graphics Array впервые был представлен IBM в 1987 году. На протяжении многих лет он де факто был разъемом по умолчанию для подключения GPU. А название он получил от 15-пинового коннектора; VGA использует аналоговые сигналы для передачи видео в максимальном разрешении 640х480 в 165 цветах или 320х200 в 256 цветах. Поздние итерации стандарта увеличили разрешение вплоть до 2048х1536.

DVI

Еще один кабель, знакомый каждому, кто владел компьютером в 1990-х. Он, как и VGA, уже фактически не встречается на современных машинах, хотя многие новые GPU, мониторы и ноутбуки поддерживают этот разъем. DVI появился в 1999-м году и был, по сути, следующим шагом развития технологий после VGA, но многие годы они сосуществовали. В отличие от предшественника, DVI поддерживал цифровое подключение для жидкокристаллических мониторов, хотя у него была и гибридная версия, которая сочетала аналоговые и цифровые сигналы. HDMI и DisplayPort сделали DVI пережитком прошлого.

IEEE 1394

IEEE 1394 известен более чем под одним названием — большинство пользователей, скорее всего, помнят его как FireWire. Apple разработала его в конце 1980-х, объединившись с другими компаниями для создания стандартного интерфейса скоростных коммуникаций и передачи данных. Предсказуемо, сегодня он уже безнадежно устарел, но его можно найти на некоторых старых видеокамерах, звуковых устройствах или внешних жестких дисках. А на потребительском рынке он впервые появился благодаря избранным моделям Macintosh.

PS/2

Нет, этот порт никак не связан с PlayStation 2. Раньше он использовался для подключения периферии, вроде мышей и клавиатур. IBM представила PS/2 в 1987 году; разъем впервые появился на линейке машин Personal System/2. При этом, в отличие от многих других старых портов, PS/2 по-прежнему существует. Периферия с этим 6-пиновым коннектором до сих пор производится небольшими партиями, и, хотя USB фактически выдавил PS/2 с рынка, у него есть свои преимущества. Некоторые энтузиасты, оверклокеры и профессионалы в определенных сферах утверждают, что при подключении через PS/2 устройства испытывают чуть меньшую задержку, что иногда бывает важно.

eSATA

eSATA, или External Serial ATA, был стандартизирован в 2004 году в качестве способа подключения SATA-накопителей без их установки внутрь ПК. На первых порах этот стандарт обгонял USB 2.0, не уступая SATA II и III — они были гораздо быстрее USB. Недостаток был лишь в том, что eSATA не умели передавать данные и энергию по одному кабелю, как это делают USB-провода. Обычно для питания накопителя требовался отдельный адаптер.