Metroid Prime 4 Beyond уже доступна на обеих Nintendo Switch

Nintendo выпустила свой долгострой (анонсировали 8 лет назад!) Metroid Prime 4: Beyond на обеих Switch. Без поддержки русского языка.

При этом ролики с прохождением игры заполнили сеть ещё до релиза. Некоторые физические копии попали в руки владельцам раньше времени.

Напомним, что Metroid Prime 4: Beyond получила тёплый приём журналистов, которые похвалили бои, дизайн и исследования (81 балл на Metacritic). При этом в рамках серии это самая низкооценённая номерная часть. Да и Metroid Dread повыше оценили (88 баллов на Metacritic).

В Metroid Prime 4: Beyond игроки вместе с легендарной Самус Аран попадают на неизведанную планету, где им вновь предстоит бороться за выживание. А помогать в опасном путешествии будут колоритные персонажи (один из них говорит голосом Палача Рока из DOOM: The Dark Ages!)

А вот и сравнение версий Metroid Prime 4: Beyond с YouTube-канала ElAnalistaDeBits. На Switch 2 более высокое разрешение и быстрые загрузки.