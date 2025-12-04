Россиян предупредили об уголовной ответственности из-за игры S.T.A.L.K.E.R

За покупку серии игр S.T.A.L.K.E.R. россиянам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

© m24.ru

В ноябре Генпрокуратура сообщала, что разработчик игры S.T.A.L.K.E.R., компания GSC Game World, была признана нежелательной в России. В ведомстве заявляли, что причиной стала финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирование образа России как "государства-агрессора".

Он пояснил, что статус "нежелательной организации" налагает полный запрет на деятельность компании, которая, по мнению прокуратуры, представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России.

В публикации уточняется, что под запрет попадают создание филиалов, банковские операции, распространение материалов, а также любая поддержка со стороны граждан, включая покупку и продвижение игр. Полный список нежелательных организаций размещен на странице Минюста РФ.

По словам юриста, законодательством запрещается публикация ссылок на сайты организации и их финансовая поддержка. Участие гражданина в деятельности нежелательной организации грозит штрафом до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении – уголовным преследованием.

За финансирование организации предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 284.1 УК РФ ("Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности нежелательной организации") с лишением свободы до 5 лет.

Юрист отмечает, что случай покупки и распространения игр GSC Game World (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) будет расцениваться как финансирование нежелательной организации.

Ранее россиян призвали избавиться от любой продукции, связанной с компанией GSC Game World, в том числе и от игры S.T.A.L.K.E.R. Депутат Антон Горелкин предположил, что в скором времени маркетплейсы перестанут продавать не только видеоигры компании, но и любую связанную с ней атрибутику.