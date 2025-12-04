Valve объявила о подготовке полноценной версии SteamOS для ARM

Valve объявила о подготовке полноценной версии SteamOS для устройств на ARM, что позволит запускать ПК-игры даже на смартфонах.

Компания долго инвестировала в открытые технологии, чтобы игры под Windows работали на Linux независимо от архитектуры. Сейчас этот стек — включающий Proton, DXVK, VKD3D и эмулятор FEX, созданный при поддержке Valve — адаптирован под ARM.

По словам Пьера-Люпа Гриффе из Valve, работа над проектом началась ещё в 2016–2017 годах: команда понимала, что ARM станет ключевой платформой для портативных устройств и энергоэффективных процессоров.

FEX выполняет JIT-конвертацию x86-кода в ARM-инструкции, при этом системные вызовы и графика обрабатываются нативно через Proton, что снижает потери производительности.

Технология уже показала результаты: энтузиасты смогли запустить Hollow Knight: Silksong на Samsung Galaxy S25 без официального порта игры.

Valve отмечает, что цель проекта — освободить разработчиков от ручного переноса игр и открыть рынок ARM-устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков и будущих портативных консолей — для библиотеки Steam.