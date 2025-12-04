Названы самые популярные игры в России

В «М.Видео» представили список самых востребованных игровых новинок осени. Лидером продаж стала EA Sports FC 26 — спрос на игру в момент выхода превысил показатели прошлогодней EA Sports FC 25 более чем в 2,5 раза, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Вторую позицию занял экшен «Призрак Йотей» (Ghost of Yotei), который компания назвала самым успешным эксклюзивом PlayStation 5 за последние три года по количеству реализованных копий. Высокие ожидания аудитории связаны с наследием первой части, отмеченной за кинематографичность, выразительный сюжет и аутентичное воплощение самурайской тематики.

Третье место в рейтинге занял главный военный шутер сезона — Battlefield 6. Основной объем продаж пришелся на первую неделю после выхода, что позволило релизу закрепиться в тройке лидеров.

Четвертую строчку заняла Silent Hill f — новая часть известной хоррор-франшизы, показавшая стабильные результаты благодаря узнаваемости бренда и устойчивому интересу аудитории к жанру.

Топ-5 замыкает Little Nightmares III. Несмотря на сдержанные оценки критиков, игра продемонстрировала уверенные продажи, чему способствовали популярность серии, ценовая доступность и высокий уровень узнаваемости предыдущих частей.

Среди других релизов осени хорошую динамику продаж показали игры Hell Is Us и Borderlands 4.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео» Сергей Мезин подчеркнул, что осенний сезон традиционно остается наиболее активным для игровой индустрии.