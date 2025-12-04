Названы самые популярные игры в России
В «М.Видео» представили список самых востребованных игровых новинок осени. Лидером продаж стала EA Sports FC 26 — спрос на игру в момент выхода превысил показатели прошлогодней EA Sports FC 25 более чем в 2,5 раза, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.
Вторую позицию занял экшен «Призрак Йотей» (Ghost of Yotei), который компания назвала самым успешным эксклюзивом PlayStation 5 за последние три года по количеству реализованных копий. Высокие ожидания аудитории связаны с наследием первой части, отмеченной за кинематографичность, выразительный сюжет и аутентичное воплощение самурайской тематики.
Третье место в рейтинге занял главный военный шутер сезона — Battlefield 6. Основной объем продаж пришелся на первую неделю после выхода, что позволило релизу закрепиться в тройке лидеров.
Четвертую строчку заняла Silent Hill f — новая часть известной хоррор-франшизы, показавшая стабильные результаты благодаря узнаваемости бренда и устойчивому интересу аудитории к жанру.
Топ-5 замыкает Little Nightmares III. Несмотря на сдержанные оценки критиков, игра продемонстрировала уверенные продажи, чему способствовали популярность серии, ценовая доступность и высокий уровень узнаваемости предыдущих частей.
Среди других релизов осени хорошую динамику продаж показали игры Hell Is Us и Borderlands 4.
Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео» Сергей Мезин подчеркнул, что осенний сезон традиционно остается наиболее активным для игровой индустрии.
«EA Sports FC 26 показала лучшую динамику продаж за последние годы, подтвердив устойчивый интерес к спортивным симуляторам. Ghost of Yotei и Silent Hill f демонстрируют, что российская аудитория активно поддерживает сюжетные одиночные проекты. В целом сезон получился ярким, разнообразным по жанрам и платформам, но несколько скудным на топовые релизы», — заключил Мезин.