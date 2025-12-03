Как работает система экспедиций в Arc Raiders: гайд
В Arc Raiders нет традиционных для extraction-шутеров вайпов, как в Escape from Tarkov, но она не игнорирует эту механику. Именно для этого существует система экспедиций: метод обмена прокачанных персонажей на дополнительные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как она работает.
По сути, экспедиции выступают опциональным способом отправить прокачанного персонажа на покой и повысить «престиж» аккаунта, потеряв большую часть прогрессии. Они разделены на пять этапов, которые нужно пройти, прежде чем экспедиция отправится в путь. Каждый этап требует доставки определенных предметов и ресурсов, чтобы построить караван и снарядить его для путешествия. По завершению подготовки персонажа можно отправить в путь — и вы никогда больше его не увидите.
Нюанс в том, что экспедиции работают примерно по 8-недельному расписанию. То есть, у игрока есть около 60 дней, чтобы добыть нужные ресурсы, построить караван и оснастить его, и лишь неделя — чтобы отправить рейдера.
Пропустив окно отбытия, игрок не сможет получить баффы до следующего цикла экспедиций; если ваш караван был частично оснащен, но не готов полностью, игра сохранит его прогресс для следующего цикла. Поэтому инвестиции ресурсов и времени стоит планировать грамотно.
По информации от разработчиков, первая экспедиция начала подготовку 30 октября, а последняя дата отбытия — 21 декабря.
Отправив рейдера в экспедицию, игрок потеряет значительную часть прогресса, но сохранит косметические предметы и получит определенные награды, которые дадут преимущество персонажу в следующем цикле. Ниже — точный список того, что теряется и сохраняется.
При отправке в экспедицию вы потеряете:
- Прогресс апгрейдов схрона
- Все предметы в инвентаре
- Чертежи
- Уровень игрока и очки навыка
- Монетки
- Прогресс убежища
- Прогресс мастерской
- Прогресс невыполненных квестов
Но сохраните:
- Открытые карты
- Открытые станции в мастерской
- Пункты в кодексе
- Жетоны рейдера
- Репутацию
- Активные позиции в таблице лидеров
- Испытания
- Косметические предметы
- Личный прогресс по ивентам
- Бонусные очки навыков от прошлых экспедиций
- Бонусные слоты в схроне от прошлых экспедиций
Наконец, за участие в экспедиции вы получите следующие награды:
- Повышенный приток опыта
- Больше материалов от петуха
- Скидку на ремонт оружия
- Дополнительные слоты в схроне в зависимости от ценности вашего кошелька и предметов на момент отбытия
- Бонусные очки навыков в зависимости от ценности вашего кошелька и предметов на момент отбытия