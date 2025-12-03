В России заблокировали игру Roblox

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РКН.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», – гласит ответ ведомства.

Такие действия, ответили там, совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх и др. Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию – ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь, подчеркнули в ведомстве. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России.