Дополнение к Elden Ring: Nightreign, Metroid Prime 4 и Skate Story: во что поиграть в декабре

Под конец года темпы игровых релизов обычно замедляются, а разработчики, издатели и простые геймеры готовятся к сезону награждений — выставка The Game Awards, к примеру, состоится уже на следующей неделе. Тем не менее, в декабре все равно будет, во что поиграть. Мы собрали все самые яркие новинки месяца в одном тексте.

1 декабря — Marvel Cosmic Invasion

Beat-em-up в супергеройской вселенной Marvel от разработчиков TMNT: Shredder’s Revenge. В Marvel Cosmic Invasion игрокам предстоит дать отпор Аннигилусу и его приспешникам, взяв под контроль множество популярных персонажей Marvel — от Росомахи, Человека-паука и Венома до Капитана Америки, енота Ракеты и Железного человека. Кооператив за одним экраном или по Сети поддерживается.

2 декабря — Sleep Awake

Психоделический хоррор от одного из создателей Spec Ops: The Line, музыканта Nine Inch Nails и Blumhouse Games — игрового крыла популярного производителя кино-ужастиков. В Sleep Awake жители последнего города на Земле страдают вечной бессонницей; любой, кто засыпает, пропадает без следа. А главной героине предстоит выжить, скрываясь от культистов и борясь с желанием заснуть навсегда.

4 декабря — Routine

На 4 декабря, неожиданно, приходится большая часть примечательных релизов месяца. Первый из них — Routine, инди-хоррор, который находился в разработке так давно, что надежды на его релиз уже почти не было. Протагонист игры оказывается взаперти на заброшенной лунной станции, где единственный способ спастись — прятаться от враждебно настроенных роботов и взламывать компьютерные терминалы. Routine будет доступна бесплатно в день релиза подписчикам Game Pass.

4 декабря — Elden Ring: Nightreign — The Forsaken Hollows

Спин-офф Elden Ring получит первое платное дополнение, The Forsaken Hollows. Посреди привычной карты разверзнется огромная каверна, куда игрокам предстоит спуститься, чтобы одолеть новых лордов ночи. К играбельным героям присоединятся два новичка, а ряды противников, помимо всех прочих, пополнит падший рыцарь Арториас — один из самых любимых фанатами боссов оригинальной Dark Souls.

4 декабря — Octopath Traveller 0

Square Enix выпустит свежую часть цикла Octopath Traveller на всех актуальных платформах. 0 обещает сделать то, чем и так славится серия, еще лучше: нелинейное путешествие более 30 персонажей, каждому из которых уготована своя сюжетная арка. А параллельно игрок сможет развивать собственный город, отстраивая здания и приглашая в него жителей.

4 декабря — Metroid Prime 4: Beyond

Поклонники Metroid ждали Metroid Prime 4, страшно подумать, больше 10 лет, но ожидание наконец подошло к концу. Metroid Prime 4: Beyond отправит охотницу за головами Самус Аран в путешествие по затерянной планете, чтобы найти и спасти историю древней цивилизации. Из новшеств Nintendo отмечает поддержку управления в режиме мыши, идеальную производительность в 60 fps и «радикальный» подход к сюжету — а именно, присутствие NPC. Если верить первым рецензиям, они придутся по вкусу не каждому поклоннику серии.

4 декабря — Blood: Refreshed Supply

Monolith закрылась, но специалисты по ремастерам из Nightdive Studios не позволят ее наследию исчезнуть без следа. Blood: Refreshed Supply — переиздание одного из самых культовых шутеров в истории, воссозданное с нуля по оригинальному исходному коду. Помимо поддержки современных мониторов и улучшенной спрайтовой графики, Refreshed Supply исправит множество багов и восстанановит вырезанный контент, включая целые уровни.

8 декабря — Skate Story

Потенциально, самый ожидаемый инди-проект 2025 года (после Silksong, конечно). Skate Story — сюрреалистичный скейт-платформер о демоне из стекла, который хочет проехать на своем скейте до Луны и съесть ее, чтобы обрести покой. Побеждать противников предстоит с помощью цепочек трюков, а на пути демону встретится немало других странных персонажей.

12 декабря — Terminator 2D: No Fate

Наконец, Terminator 2D — сайдскроллер по мотивам второго «Терминатора». Проект несколько раз переносили, но теперь, судя по всему, он все-таки доберется до релиза. Игрокам предстоит вновь пережить события культового фильма Джеймса Кэмерона, играя за Джона Коннора, Сару и, конечно же, самого Т-800 в исполнении Шварценеггера. Разработчики обещают множество режимов игры, саундтрек, сочетающий композиции из фильма с оригинальной музыкой, и качественный пиксель-арт.