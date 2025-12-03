В Госдуме допустили блокировку Roblox Роскомнадзором

Популярная игровая онлайн-платформа Roblox перестала быть доступной для пользователей в России утром 3 декабря 2025 года. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале предположил, что сбой может быть связан с действиями Роскомнадзора (РКН). Парламентарий связал ситуацию с Roblox с позицией регулятора.

«Похоже, в России заблокировали Roblox. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора», — написал Горелкин.

Он напомнил, что еще неделей ранее, 29 ноября, ведомство опубликовало критический пресс-релиз, указывающий на системные проблемы платформы. По мнению Горелкина, сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение регулятора.

«Видимо, сигнал услышан не был», – написал депутат.

В своем заявлении от 29 ноября РКН констатировал, что внутренняя система модерации Roblox не обеспечивает должной безопасности для несовершеннолетних пользователей. Среди основных претензий — распространение контента, не подходящего для детской аудитории, риски вовлечения подростков в противоправную деятельность, случаи кибербуллинга, а также потенциальная опасность общения детей с нежелательными пользователями. Ведомство подчеркивало, что бездействие платформы создает условия для совершения правонарушений.

Горелкин предположил, что доступ к Roblox может быть восстановлен, если компания выполнит требования регулятора.