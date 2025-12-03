Roblox перестал работать в России

Россияне массово жалуются на сбои в работе популярной среди детей онлайн-игры Roblox. Пользователи сообщают, что приложение перестало запускаться и функционирует лишь при использовании VPN. Соответствующая информация появилась на сайте Downdetector.

© Газета.Ru

Судя по статистике Downdetector, россияне начали жаловаться 3 декабря 2025 года, примерно с 11:00 по московскому времени. Пик по количеству жалоб (855 штук) пришелся на 11:45. Всего Downdetector за последний час зафиксировал 1863 сообщения о неполадках за последний час.

Накануне Роскомнадзор указывал на наличие в Roblox контента, неподходящего для несовершеннолетних, и отмечал риски вовлечения подростков в противоправные действия. По данным ведомства, внутренняя модерация платформы не обеспечивает достаточного контроля за безопасностью публикуемых материалов. В числе выявленных угроз — случаи травли, а также вероятность контактов детей с потенциально опасными пользователями.

Roblox представляет собой платформу для создания и запуска игр, где пользователи могут самостоятельно разрабатывать проекты и делиться ими с другими. В начале 2024 года сервис установил мировой рекорд, достигнув 9,7 миллиона активных игроков, а летом 2025 года превзошёл показатели Steam: на пике онлайн превысил 47,2 миллиона человек.