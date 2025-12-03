Sony обновила PS5 и PS5 Slim: переработан Liquid Metal

Sony тихо внедряет важное обновление в стандартные PS5 и PS5 Slim: консоли получают доработанную термопрокладку Liquid Metall, аналогичную применяемой в PS5 Pro, что уменьшает риск протечек и улучшает охлаждение. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Ранее этот термоинтерфейс должен был обеспечивать лучшую теплоотдачу, однако оказался чувствительным к неправильному распределению и сложным в обслуживании. На ранних моделях — в том числе PS5 и PS5 Slim — пользователи нередко сталкивались с утечкой жидкого металла, несмотря на ограничитель возле кристалла SoC, что могло приводить к перегревам и отказам системы. Для долговечности здесь важнее не рекорды теплопередачи, а предсказуемость поведения материала, поэтому переработка зоны вокруг кристалла выглядит логичным шагом.

В PS5 Pro проблему уже решили: Sony переработала область вокруг APU, добавив более глубокие канавки и изменив схему нанесения жидкого металла. Вероятность протечки заметно снизилась, и тот же подход теперь появился в новых партиях обычных PS5. Такой апгрейд в большей степени про надежность и стабильность работы на длинной дистанции, а не только про температуру под нагрузкой.

По данным энтузиаста Modyfikator89, улучшение получают модели CFI-2100 и CFI-2200: их можно узнать по характерным линиям и насечкам в зоне нанесения TIM. Если поверхность полностью ровная, это старая ревизия без обновления. Владельцам прежних PS5 волноваться не стоит, если консоль не перегревается и работает стабильно; при первых признаках неисправности специалисты советуют не пытаться самостоятельно менять жидкий металл, а обращаться в сервис.

Тем, кто планирует покупку, стоит искать модель CFI-2116 B01Y — она уже включает исправленную конструкцию охлаждения. Указание ревизии остается надежным ориентиром при выборе, особенно когда в продаже могут встречаться смешанные партии.