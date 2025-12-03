В России за ночь рекордно подорожала оперативная память на 32 ГБ

Цены на модули оперативной памяти в рознице демонстрируют резкий рост. Комплект ОЗУ объемом 32 ГБ за одну ночь подорожал примерно на ₽10 тыс., достигнув отметки в 45 тыс. руб., сообщает Telegram-канал NN.

Отмечается, что в октябре набор оперативной памяти ADATA XPG DDR5 из двух 16-гигабайтных модулей стоил порядка 12 тыс. руб., тогда как в декабре отечественный ритейл его предлагает уже за 45 тыс. руб. Повышенный интерес со стороны геймеров, стремящихся приобрести комплектующие до масштабного удорожания чипов памяти, фактически спровоцировал стремительный рост розничных цен.

Рост стоимости DRAM, который за последние месяцы увеличился в два–пять раз, оказывает давление на всю индустрию. Пока влияние подорожания на готовые устройства было ограниченным, однако ситуация быстро меняется: производители ПК уже фиксируют убытки из-за удорожания не только DRAM, но и SSD-накопителей, аккумуляторов и ряда процессоров. Это вынуждает компании корректировать ценовые планы на будущие модели.

Дополнительный фактор давления — предстоящее повышение стоимости процессоров AMD Ryzen всех поколений, ожидаемое в начале декабря. Кроме того, до конца года компания планирует увеличить цены на видеокарты Radeon на $20–40.