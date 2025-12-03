Россиянки стали чаще тратить деньги на видеоигры

Женщины в России активно увеличивают расходы на цифровые товары, включая видеоигры и подписки на нейросети. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

© Газета.Ru

По его словам, за осенний период средний чек на такие покупки вырос на 20%, во многом благодаря ноябрьским распродажам и «Черной пятнице». При этом доля мужской аудитории среди покупателей сократилась на 10%, а участие молодежи, напротив, возросло на 20%.

В тройке самых популярных товаров на площадке лидирует пополнение счета в PUBG Mobile, а самой востребованной игровой платформой остается Steam. Примечательно, что подписка на ChatGPT стабильно обгоняет по популярности многие традиционные игры, подтверждая растущий интерес пользователей к сервисам на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Параллельно отмечается высокий спрос на отечественные проекты, такие как Tanks Blitz и Black Russia, а также на китайские игры Cyber Evolution: Начало и Doomsday: Last Survivors.

В сегменте туристических технологий изменились предпочтения по покупке eSIM: после Турции и Китая на третье место вышла Грузия, сместив Таиланд, что отражает корректировку осенних маршрутов российских путешественников.